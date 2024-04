Autos auf A7 in Hamburg mit Steinen beworfen

Hamburg (dpa/lno) –

Unbekannte haben mehrere Autos auf der Autobahn 7 in Hamburg mit Steinen beworfen und beschädigt. Verletzt wurde bei den Taten in Höhe der Anschlussstelle Bahrenfeld, die bereits am Freitag geschahen, niemand, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eine 41 Jahre alte Autofahrerin sowie zwei Autofahrer im Alter von 43 und 67 Jahren zeigten entsprechende Taten bei der Polizei an. Ihre Autos seien in Fahrtrichtung Süden von etwa faustgroßen Steinen getroffen worden, die vermutlich vom Fahrbahnrand aus geworfen wurden.

Die Autos wurden beschädigt, eine Frontscheibe zerbarst. Eine weitere Autofahrerin verständigte den Polizeinotruf, weil sie Personen am Fahrbahnrand sah, die Gegenstände auf Autos warfen. Nach dem flüchtigen Eindruck der Fahrerin und ihres Beifahrers könnte es sich um Kinder oder Jugendliche gehandelt haben. Eine Fahndung hatte keinen Erfolg. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.