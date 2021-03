Autos abgebrannt, Werkstatt in Flammen: Sehr hoher Schaden

Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Beim Brand mehrerer Fahrzeuge auf dem Gelände eines Autohandels in Hannover ist ein Schaden in vermutlich sechsstelliger Höhe entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Feuerwehr Hannover am Freitag mitteilte. In der Nacht hätten Mitarbeiter eines Logistikbetriebes den Brand gemeldet, der Feuerschein sei weithin sichtbar gewesen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannten fünf Personenwagen und ein Kleinbus, außerdem griffen die Flammen auf einen hölzernen Geräteschuppen mit angeschlossenen Carports sowie auf die Fassade eines weiteren Gebäudes und eine Autowerkstatt über. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, die Polizei ermittelt.

