Autorin Ildikó von Kürthy: Bin «endlich alt genug»

Hamburg (dpa) –

Bestsellerautorin Ildikó von Kürthy (58) kann dem Alter viele positive Seiten abgewinnen und hat ihrem neuen Buch daher den Titel «Alt genug» gegeben. «Der Titel sagt genau das aus, was ich empfinde und was ich auch vermitteln möchte. Er ist eine Trotzreaktion gegen das vorherrschende „Zu alt!“ Das entspricht nicht meinem Lebensgefühl», sagte Kürthy der Deutschen Presse-Agentur dpa in Hamburg.

«Ich bin nicht zu alt für hohe Schuhe, ich bin alt genug für flache. Ich gehe tanzen und mir tun die Füße nicht mehr weh. Halleluja, endlich! Und ich bin alt genug, um die Party vor Mitternacht wieder zu verlassen, dann noch eine Stunde im Bett sehr zufrieden zu lesen», sagte die Autorin.

«Ich verpasse nichts mehr. Ich empfinde das als Bereicherung und als positive, fortschreitende Entwicklung. Endlich alt genug für bequeme Unterwäsche und unbequeme Wahrheiten», sagte Kürthy. In ihrem neuen Buch, das am 26. Februar im Berliner Ullstein Verlag erscheint, erzählt die Autorin auch von ihren Ängsten und Zweifeln und davon, wie sie es geschafft hat, diese zu überwinden.