Autorennen mit 200 km/h: Beamte bei Verfolgung verletzt

Kiel (dpa/lno) –

Bei einem illegalen Autorennen auf der Bundesstraße 76 zwischen Gettorf und Kiel am Mittwoch sind zwei Polizeibeamte in einem Streifenwagen leicht verletzt worden. Die Polizisten hatten zwei über 200 Stundenkilometer schnell fahrende Tesla-Fahrer verfolgt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Streifenwagen sei bei der Verfolgung von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Verkehrsinsel kollidiert.

Die beiden Beamten erlitten leichte Verletzungen. Der Streifenwagen wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Die 21 und 35 Jahre alten Fahrer der beiden Autos seien inzwischen ermittelt und die Wagen und Führerscheine vorübergehend beschlagnahmt worden. Die beiden Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Autorennens.