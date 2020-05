Automatisch fahrende Züge werden in Niedersachsen getestet

Wolfsburg/Braunschweig (dpa) – Automatisch fahrende Züge sollen von 2021 an in Niedersachsen getestet werden. Wie der französische Zughersteller Alstom am Mittwoch mitteilte, wird das dreijährige Forschungsprojekt gemeinsam mit dem Regionalverband Großraum Braunschweig, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und der Technischen Universität Berlin organisiert.

«In der Zukunft werden automatisierte Züge den regionalen Bahnbetrieb optimieren, den Energieverbrauch senken und den Fahrkomfort erhöhen», sagte der Sprecher der Alstom-Geschäftsführung in Deutschland und Österreich, Jörg Nikutta. Das Bundeswirtschaftsministerium hat das geplante Projekt mit dem Innovationspreis Reallabore ausgezeichnet. Demnach sollen Regionalzüge mit der Technik für hochautomatisiertes Fahren ausgestattet werden. Später sei ein regulärer Fahrgastbetrieb auf den Bahnstrecken zwischen Wolfsburg und Braunschweig geplant. Ein Lokführer soll dabei im Zug sein und den Betrieb überwachen.

Über den Innovationspreis Reallabore

Bundeswirtschaftsministerium über das Projekt

Alstom in Deutschland

Alstom-Mitteilung auf Englisch