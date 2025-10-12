Autokorso nach Sieg von Albanien gegen Serbien

Hannover (dpa/lni) –

Ein spontaner Autokorso mit bis zu 200 Fahrzeugen hat am späten Samstagabend im Zentrum Hannovers zu Verkehrseinschränkungen geführt. Den Korso bildeten Anhängerinnen und Anhänger der albanischen Fußball-Nationalmannschaft, die kurz zuvor in der WM-Qualifikation Serbien mit 1:0 geschlagen hatte. Die Albaner dürfen nach dem Auswärtssieg auf den Einzug in die Playoffs um einen WM-Startplatz hoffen. Die Polizei führte Gefährderansprachen durch und regelte den Verkehr, wie sie mitteilte.

Gegen 22.55 Uhr erreichten die Polizei erste Meldungen über eine ungewöhnliche Ansammlung von Fahrzeugen im Steintorviertel. Durch Hupen sowie lautstarker Musik wurde Lärm verursacht, wie es weiter hieß. Zudem wurden Fahnen aus den Fahrzeugen geschwenkt. Gegen Mitternacht löste sich der Autokorso auf.