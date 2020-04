Autokonzerte in Hannover sind gefragt: Vorverkauf stark

Blick auf ein Autokino. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Hannover (dpa/lni) – Konzerte müssen auch in der Corona-Krise sein – und seien es Autokonzerte: Der Vorverkauf für diese ist in Hannover nach Veranstalterangaben erfolgreich angelaufen. Nach Sido (11./12. Mai), dem Rapper Alligatoah (8. Mai) und Revolverheld (23. Mai) sei auch die Show von Fury in The Slaughterhouse (15. Mai) ausverkauft, teilte Veranstalter Hannover Concerts am Donnerstag mit. Neu hinzugekommen seien Konzerte von Max Giesinger am 25. Mai und Culcha Candela am 14. Juni. Mit der Autokultur-Reihe macht der Veranstalter früheren Angaben zufolge aus der Not eine Tugend.

Bis Ende August sind Großveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie verboten. Für viele Konzertveranstalter ist dies existenzbedrohend. Der Run auf die Tickets zeige, wie sehr Menschen Live-Konzerte und Events vermissen: «Die positive Resonanz auf die Konzerte übertrifft unsere Erwartungen», sagte Nico Röger, Geschäftsführer von Hannover Concerts.

Bei den Autokultur-Events verfolgen die Besucher die Veranstaltungen aus dem eigenen Auto heraus – Musik und Ton bekommen sie über eine UKW-Frequenz in den Wagen geliefert. Eröffnet wird das Programm auf dem Schützenplatz am 7. Mai von Oliver Pocher. Der Comedian präsentiert mit seiner Frau Amira das Programm «Die Pochers». Mit Bülent Ceylan steht am 13. Mai ein weiterer Komiker auf der Bühne. Auf einem Parkplatz am Messegelände startet eine Autokino-Reihe.

Hannover Concerts zum Coronavirus

Homepage Autokultur Hannover