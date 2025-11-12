Autohausgelände brennt in Kaltenkirchen

Kaltenkirchen (dpa/lno) –

In einem Autohaus in Kaltenkirchen (Landkreis Segeberg) hat es einen Brand gegeben. Dabei sind vier Fahrzeuge zerstört und Teile der Fassade beschädigt worden, wie ein Polizeisprecher sagte. Zuvor hatte die Tagesschau berichtet.

Drei Autos und ein Transporter seien betroffen gewesen. Wieso das Feuer ausbrach, sei noch unklar. Nachdem es in der Nacht zu Mittwoch gelöscht wurde, hat die Polizei nun die Ermittlungen aufgenommen. Bei dem Brand sei niemand verletzt worden.