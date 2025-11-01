Autoflucht endet mit Aufprall gegen Baum

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Autofahrer ist nach einer Flucht vor der Polizei mit seinem Wagen gegen einen Baum gekracht und hat sich dabei schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei wurde der 24-jährige Tatverdächtige zuerst am frühen Morgen wegen auffälligen Fahrens auf der A1 in der Nähe von Moorfleet gemeldet. Ein Zeuge sei dem Tatverdächtigen gefolgt und habe der Polizei seinen Standort durchgegeben bis Einsatzkräfte vor Ort waren.

Als sich die Polizei dem Auto des Tatverdächtigen näherte, sei dieser mit hoher Geschwindigkeit geflüchtet. Nach kurzer Zeit habe er die Kontrolle über das Auto verloren, sei von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Ein Sprecher der Polizei teilte mit, dass zu Beginn vermutet wurde, dass sich der 24-Jährige in Lebensgefahr befinde. Es stellte sich aber heraus, dass er zwar schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt wurde. Weshalb der Tatverdächtige im Straßenverkehr aufgefallen ist, sei noch unklar.