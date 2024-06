Molbergen (dpa/lni) –

Bei einem Ausweichmanöver wegen eines Tieres auf der Straße hat sich eine Autofahrerin in Molbergen im Landkreis Cloppenburg mit ihrem Wagen überschlagen. Sie sei nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach links von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Dort überschlug sich das Auto in der Nacht auf Samstag. Die 45-Jährige wurde dabei schwer, ihr 41 Jahre alter Beifahrer leicht verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus.