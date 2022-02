Bad Laer (dpa/lni) –

Eine Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Bad Laer (Landkreis Osnabrück) schwer verletzt worden. Die Frau sei in der Nacht zum Sonntag mit ihrem Auto wohl einem Tier ausgewichen, wie die Polizei mitteilte. Dadurch sei sie mit dem Wagen ins Schleudern geraten und in einen angrenzenden Graben gerutscht. Die Feuerwehr habe die eingeklemmte Frau aus ihrem Fahrzeug bergen müssen. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.