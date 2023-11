Autofahrerin übersieht Zug: drei leicht Verletzte

Lüneburg (dpa/lni) –

An einem unbeschrankten Bahnübergang im Bereich Kuckstorf (Bad Bodenteich/Landkreis Uelzen) ist ein Personenzug mit dem Auto einer 33 Jahre alten Fahrerin kollidiert. Nach derzeitigen Ermittlungen der Polizei stoppte die Frau am Donnerstagmittag an den Gleisen, um Ausschau zu halten. Sie versuchte noch rückwärts zu fahren, als sich der Regionalzug näherte. Parallel leitete der Zugführer ein Bremsmanöver ein, konnte aber die Kollision mit der Front des Pkw nicht mehr vermeiden.

Die Fahrerin sowie ein Fahrgast im Zug erlitten leichte Verletzungen, der Triebwagenführer erlitt einen Schock, wie die Polizei mitteilte. Der Sachschaden wurde mit mehr als 40.000 Euro beziffert. Der Personenzug fuhr nach Räumung der Unfallstelle nach Bodenteich weiter, um dann in Uelzen repariert zu werden.