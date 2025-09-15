Autofahrerin übersieht Radfahrerin – 75-Jährige stirbt

Hamburg (dpa/lno) –

Wenige Tage nach dem Unfall mit einer Radfahrerin im Hamburger Stadtteil Farmsen-Berne ist die 75-jährige Radfahrerin gestorben. Die Seniorin sei ihren schweren Kopfverletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Eine 20-Jährige hatte laut Polizei am Freitagnachmittag in den Berner Heerweg einbiegen wollen und dabei die Fahrradfahrerin übersehen, die gerade die Straße überqueren wollte. Für beide Frauen leuchtete die Ampel grün. Die Seniorin war gestürzt und mit schwersten Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.