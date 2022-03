Autofahrerin übersieht Radfahrer: Mann verletzt

Bad Bentheim (dpa/lni) –

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 73 Jahre alter Radfahrer in der Grafschaft Bentheim lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte die 49 Jahre alte Autofahrerin den vorfahrtsberechtigten Radfahrer an einer Kreuzung in Bad Bentheim übersehen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann nach dem Unfall am Dienstagnachmittag in eine Klinik. Die Autofahrerin wurde nicht verletzt. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.