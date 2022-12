Lingen (dpa/lni) –

Eine 58 Jahre alte Fußgängerin ist in Lingen (Landkreis Emsland) von einem Auto erfasst und dabei verletzt worden. Wie die Polizei am frühen Sonntag mitteilte, übersah eine 59-jährige Autofahrerin die Fußgängerin, so dass es zur Kollision kam. Die 58-Jährige wurde durch den Zusammenstoß auf die Motorhaube geschleudert und kam am Samstagabend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Angaben zum Sachschaden gab es zunächst nicht.