Autofahrerin stirbt bei Unfall in Hemme

Hemme (dpa/lno) –

Eine 62 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der B5 im Kreis Dithmarschen ums Leben gekommen. Die Frau aus Nordfriesland sei am Morgen in Hemme aus noch nicht geklärter Ursache mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lastwagen zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Die Frau wurde aus dem Fahrzeugwrack geborgen und in ein Krankenhaus gebracht. Hier erlag sie kurze Zeit später ihren lebensgefährlichen Verletzungen. Der 52 Jahre alte Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt.

Die B5 war für die Bergungsarbeiten und zur Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt.