Autofahrerin stirbt bei Unfall auf regennasser Straße

Neuenkirchen (dpa/lni) –

Eine Autofahrerin ist in der Nacht zum Mittwoch ums Leben gekommen, nachdem ihr Wagen bei Neuenkirchen (Landkreis Cuxhaven) gegen einen Baum geprallt war. Einsatzkräfte begannen sofort mit Rettungsmaßnahmen, konnten der 47-Jährigen jedoch nicht mehr helfen, wie die Polizei mitteilte. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Nach ersten Erkenntnissen verlor die Frau in einer leichten Kurve auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto, geriet ins Schleudern und kam von der Straße ab. Der Wagen kollidierte mit einem Baum und kam schließlich in einem Graben zum Stehen. Warum es zum Unfall kam, sei bislang noch unklar. Polizisten sperrten die Straße für die Unfallaufnahme und die Bergung des Wagens ab.