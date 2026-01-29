Autofahrerin stirbt bei Kollision mit Linienbus

Die Kollision mit einem Linienbus endete für eine 64-jährige Autofahrerin tödlich. (Symbolbild) Moritz Frankenberg/dpa

Rollstorf (dpa/lni) –

Bei einer Kollision mit einem Linienbus ist eine Autofahrerin im Landkreis Lüneburg gestorben. «Die 64-Jährige erlag am Unfallort ihren schweren Verletzungen», teilte die Polizei mit. Der Busfahrer blieb unverletzt.

Nach ersten Erkenntnissen geriet die Frau mit ihrem Wagen auf der Kreisstraße 2 zwischen Rullstorf und Bockelkathen in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Bus. Außer dem Fahrer befanden sich keine weiteren Insassen im Bus.

Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.