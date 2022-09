Autofahrerin prallt in Gegenverkehr und wird schwer verletzt

Achim (dpa/lni) –

Eine 19 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall in Achim im Landkreis Verden schwer verletzt worden. Sie sei am Montagmorgen aus unbekannten Ursachen mit ihrem Wagen in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Dort prallte sie frontal mit ihrem Auto gegen einen Transporter. Sie wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 21 Jahre alte Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt. Auch er kam in ein Krankenhaus.