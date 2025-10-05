Autofahrerin prallt gegen Ampel – drei Verletzte

05. Oktober 2025 10:13
Drei Menschen werden bei einem Autounfall im Hamburger Norden verletzt. (Symbolbild) Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Autounfall in Hamburg sind drei Personen verletzt worden – zwei von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, war die 25 Jahre alte Autofahrerin am Samstagabend auf dem Krohnstieg im Norden Hamburgs unterwegs, als sie aus unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Das Auto prallte daraufhin gegen einen Ampelmast und blieb auf der Seite liegen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun, ob die Fahrerin betrunken war. Die Straße wurde zur Unfallaufnahme zwischenzeitlich gesperrt.

