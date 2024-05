Autofahrerin nimmt Roller Vorfahrt: Gefährlich verletzt

Bramsche (dpa/lni) –

Ein 46-jähriger Rollerfahrer ist in Neuenkirchen im Landkreis Osnabrück von einem Auto erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war am Donnerstagabend mit einem Motorroller auf einer Hauptstraße unterwegs, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Eine 53-Jährige sei mit ihrem Wagen aus einer Nebenstraße kommend auf die Hauptstraße eingebogen und habe den Rollerfahrer übersehen. Der Wagen sei mit voller Wucht mit dem Mann zusammengeprallt. Dieser wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.