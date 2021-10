Autofahrerin nach Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Ratzbek (dpa/lno) – Eine Autofahrerin ist bei der Kollision zweier Wagen in Ratzbek (Kreis Stormarn) schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge prallte der Wagen der 62-Jährigen im Bereich einer Kreuzung frontal in das Auto eines 66 Jahre alten Mannes, wie ein Polizeisprecher am Samstag mitteilte. Die genaue Unfallursache war demnach zunächst unklar. Der 66-Jährige erlitt am Freitagabend leichte Verletzungen. Die Frau kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

