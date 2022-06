Autofahrerin missachtet rote Ampel: Zwei Radfahrer verletzt

Oldenburg (dpa/lni) –

Eine 23-jährige Autofahrerin hat in Oldenburg einen Unfall mit zwei verletzten Radfahrern verursacht. Sie war am Freitag bei Rotlicht mit ihrem Wagen auf eine Kreuzung gefahren, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dort kollidierte sie mit einem 27-jährigen Radfahrer, der bei grün die Kreuzung überqueren wollte. Beim Sturz stieß dieser dann mit einem weiteren Radfahrer und einem E-Scooter-Fahrer zusammen – beide stürzten ebenfalls. Der 27-Jährige verletzte sich schwer, der 14 Jahre alte andere Radfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Nach dem Unfall war die Huntestraße in der Oldenburger Innenstadt für etwa eine Stunde voll gesperrt.