Autofahrerin kommt in Gegenverkehr und wird schwer verletzt

Lebrade (dpa/lno) –

Auf der Kreisstraße 25 zwischen Lebrade und Lepahn (Kreis Plön) sind zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Dabei wurde am Dienstag eine 48-jährige Frau schwer verletzt, ein 68-jähriger Mann erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die Frau mit ihrem Wagen aus Lepahn kommend in Richtung Lebrade. In einer leichten Rechtskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Auto in den Gegenverkehr. Dabei stieß sie mit dem Fahrzeug eines 68-Jährigen zusammen. Die 48-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.