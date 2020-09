Ein Dachschild mit der Aufschrift „Notarzt“ steht auf einem Einsatzwagen eines Notarztes. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Bad Laer (dpa/lni) – Eine Autofahrerin hat beim Verlassen eines Autohauses in Bad Laer (Landkreis Osnabrück) ein zweijähriges Kind auf einem Bobbycar erfasst. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die 66 Jahre alte Frau am Mittwoch frontal gegen das kleine Fahrzeug des Jungen. Der Kleine wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr bestand nicht, das Kleinkind war ansprechbar.