Autofahrer zum 14. Mal ohne Fahrerlaubnis erwischt

Hamburg (dpa/lno) –

Zum bereits 14. Mal ist ein Mann ohne Fahrerlaubnis beim Autofahren erwischt worden. Der 24-Jährige war mit fünf weiteren Menschen im Auto auf der Autobahn 7 Richtung Norden bei Neumünster unterwegs, als Beamte ihn entdeckten und kontrollierten, wie die Polizei mitteilte. In dem Auto saßen den Angaben nach auch vier Kinder, die nicht richtig angeschnallt waren. Auf dem Beifahrersitz etwa saß ein vierjähriges Kind ohne Kindersitz und Gurt.

Bei der Kontrolle am Montagmittag stellte sich heraus, dass der Mann aus der Nähe von Nortorf ohne Fahrerlaubnis fuhr – und das nicht zum ersten Mal. Er war insgesamt schon 14 Mal mit dieser Straftat aufgefallen. Zum Zeitraum konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Der Mann musste das Auto auf dem Hof der Autobahnpolizei stehen lassen und den Schlüssel abgeben. In dem laufenden Strafverfahren soll ihm nun das Fahrzeug entzogen werden, hieß es.