Hannover (dpa/lni) – Ein Autofahrer ist auf der A 2 in Hannover nach einer Panne von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann sei nach ersten Erkenntnissen aus seinem Wagen auf die Fahrbahn getreten, sagte ein Polizeisprecher am Montagabend. Die A2 wurde ab Hannover-Langenhagen in Richtung Berlin komplett gesperrt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Das Unglück ereignete sich gegen 17.25 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bothfeld und Lahe.