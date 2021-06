Autofahrer weicht Stauende auf A1 aus: Schwere Verletzungen

Bramsche (dpa/lni) – Bei einem Unfall an einem Stauende auf der A1 nahe Bramsche im Landkreis Osnabrück hat ein Autofahrer schwere Verletzungen erlitten. Der 25-Jährige habe zu spät erkannt, dass ein vor ihm fahrender Lastwagen an dem Stauende stehen geblieben sei, teilte die Polizei am Sonntag mit. Auf der Fahrbahn in Richtung Bremen staute sich der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Neuenkirchen-Vörden wegen einer Baustelle. Der 25-Jährige lenkte seinen Wagen nach rechts in den Seitenraum, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dort rammte er einen Baum und verletzte sich schwer. Den Unfallspuren nach war er nicht angeschnallt. Er kam ins Krankenhaus.

