Autofahrer verunglückt tödlich im Kreis Steinburg

Schenefeld (dpa/lno) –

Ein 41 Jahre alter Autofahrer ist im Kreis Steinburg mit einem Auto von der Straße abgekommen und gestorben. Das teilte die Polizeileitstelle auf Anfrage mit. Warum das Auto von der Straße abkam, ist noch ungeklärt. Der Mann war auf der Landstraße zwischen Schenefeld und Warringholz in unbekannter Fahrtrichtung unterwegs. Er verstarb am Ort des Unfalls. Laut Polizei hatte sich in der Region auf Straßen Glätte gebildet.

Den Polizeiangaben nach soll es sich bei dem Unfallopfer um einen Feuerwehrmann handeln. Der Notruf sei um 13.08 Uhr eingegangen. Zunächst berichteten mehrere Medien.