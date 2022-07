Osnabrück (dpa/lni) –

Bei einem Unfall in Vrees im Emsland ist ein Autofahrer nach links von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Der Mann kam bei dem Crash am Samstagmorgen ums Leben, wie die Polizei in Osnabrück mitteilte. Die Bergungsmaßnahmen auf der Kreisstraße 22 in der Ortschaft dauerten am Vormittag an.