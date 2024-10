Autofahrer verliert Kontrolle und prallt frontal in Bus

Osterholz-Scharmbeck – Ein Autofahrer ist bei einem Frontalunfall in Osterholz-Scharmbeck in seinem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der 23 Jahre alte Mann habe den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto verloren, teilte die Polizei am Mittag mit. Der Wagen geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen dort fahrenden Linienbus.

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den eingeklemmten Autofahrer befreien. Mit schweren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der Busfahrer wurde ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt. Ein Fahrgast wurde bei dem Zusammenstoß laut Polizei leicht verletzt.