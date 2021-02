Autofahrer verliert Bewusstsein auf A1: Zwei Verletzte

Ein Polizei Blaulicht ist bei der Unfallaufnahme zu sehen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Stellheide (dpa/lni) – Ein 27-jähriger Autofahrer ist am frühen Dienstagmorgen auf der A1 Richtung Hamburg nahezu ungebremst auf einen Klein-Lastwagen aufgefahren. Dabei wurde der Mann schwer verletzt, der 56-jährige Lastwagenfahrer erlitt leichtere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der 27-Jährige war mit seinem Auto auf dem mittleren der drei Fahrstreifen in Richtung Hamburg unterwegs, als ihm etwa auf Höhe des Rastplatzes Stellheide (Kreis Harburg) nach eigenen Angaben schwarz vor Augen wurde. Zu dem Unfall kam es gegen 5.30 Uhr. Die A1 war für die Zeit der Rettungs- und Bergungsarbeiten in Richtung Hamburg einige Stunden gesperrt.

