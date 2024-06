Autofahrer unter Drogen fragt Polizisten nach Feuer

Bremen (dpa/lni) –

Ein unter Drogen stehender Autofahrer hat in Bremen Polizisten um Feuer gebeten und ist deswegen aufgeflogen. Der 22-Jährige habe mit seinem Wagen bei einer Verkehrskontrollaktion am Freitagabend bei den Beamten gehalten und nach Feuer gefragt, teilte die Polizei am Samstag mit. Weil sein Verhalten auffällig war, überprüften die Beamten ihn. Dabei sei er positiv auf Drogen getestet worden, hieß es. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss gefertigt.