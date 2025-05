Autofahrer und Kind lebensgefährlich verletzt

Lehrte (dpa) –

Lebensgefährlich Verletzungen haben ein Autofahrer und ein Kind am Nachmittag bei einem Verkehrsunfall in Lehrte in der Region Hannover erlitten. Wie die Feuerwehr mitteilte, krachte der Mann mit seinem SUV frontal gegen einen Baum. Der Autofahrer und ein Kind in seinem Wagen seien durch die Wucht des Aufpralls im Fahrzeug eingeschlossen worden. Beide seien lebensgefährlich verletzt worden, hieß es von der Feuerwehr. Weitere Details zu den Unfallopfern wurden zunächst nicht bekannt.

Feuerwehr und Retter waren mit 44 Kräften im Einsatz, auch ein Rettungshubschrauber rückte aus. Wie genau es zu dem Unfall auf einer Kreisstraße zwischen Sievershausen und Hämelerwald kommen konnte, blieb zunächst unklar.