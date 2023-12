Autofahrer und Fußgänger mit Laserpointer geblendet

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Unbekannter hat am Freitagmorgen in Hamburg aus dem Fenster eines Hotels an den Hamburger Elbbrücken heraus mehrere Fußgänger und Autofahrer mit einem Laserpointer geblendet. Einer von ihnen hatte am Freitag die Polizei alarmiert, die daraufhin das Zimmer in dem derzeit als Flüchtlingsunterkunft genutzten Hotel suchte, wie ein Polizeisprecher am Freitag auf Nachfrage sagte. Das Zimmer sei mithilfe von Mitarbeitern schnell gefunden worden, es habe jedoch niemand die Tür geöffnet. Es wurde Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.