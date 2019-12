Autofahrer übersieht abbiegenden Radfahrer

Ein Rettungswagen ist mit eingeschaltetem Blauchlicht im Einsatz. Foto: Boris Roessler/dpa

Ostercappeln (dpa/lni) – Bei der Kollision zwischen einem Auto und einem Fahrrad ist am Freitagmorgen ein Radfahrer im Kreis Osnabrück schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, kam es zu dem Unfall, als ein Autofahrer in Ostercappeln ein Fahrzeug der Straßenmeisterei überholen wollte. Dabei übersah er offensichtlich den vor dem Straßenmeisterei-Fahrzeug fahrenden Radfahrer, der nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte. Der Radfahrer verletzte sich schwer, aber nicht lebensgefährlich, und wurde in ein Krankenhaus gebracht.