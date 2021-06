Autofahrer stößt frontal mit Motorrad zusammen

Der Schriftzug „Unfall“ leuchtet zwischen zwei Blaulichtern auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Bei einem Verkehrsunfall ist in Hamburg-Bergstedt ein 21-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war ein 48 Jahre alter Autofahrer am Samstagnachmittag mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß er frontal mit dem 21-Jährigen zusammen, der auf dem Motorrad unterwegs war. Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, laut Polizei besteht jedoch keine Lebensgefahr. Der Autofahrer kam nach dem Unfall mit seinem Fahrzeug in einem Graben zum Stehen und wurde leicht verletzt ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Warum der 48-Jährige plötzlich auf der Gegenfahrbahn landete, war zunächst unklar.

