Autofahrer stirbt nach Kollision mit Lastwagen

Polizei Blaulicht bei Unfallaufnahme. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Nordhorn (dpa/lni) – Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen ist am Dienstag in Nordhorn (Kreis Grafschaft Bentheim) ein Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 25 Jahre alter Mann aus zunächst unbekannten Gründen auf einer Umgehungsstraße in den Gegenverkehr. Beim Aufprall wurde er aus dem Auto geschleudert und wurde getötet. Der 50 Jahre alte Lastwagenfahrer erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:210302-99-658276/2

Presemitteilung