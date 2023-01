Autofahrer stirbt kurz vorm Jahreswechsel

Goldenstedt (dpa/lni) –

Ein 57-jähriger Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Auto in Goldenstedt (Landkreis Vechta) in der Silvesternacht ums Leben gekommen. Der 24 Jahre alte Fahrer des zweiten Wagens sei bei dem Unfall schwer verletzt worden und alkoholisiert gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Nur knapp 30 Minuten vor dem Jahreswechsel wollte der 57-Jährige mit seinem Auto nach links abbiegen und wurde dabei von dem Wagen des 24-Jährigen erfasst, der in dieselbe Richtung fahrend gerade ein anderes Fahrzeug überholte. Durch den Aufprall überschlug sich das abbiegende Auto abseits der Fahrbahn mehrmals und landete in einem Graben auf dem Dach. Der Fahrer wurde dabei aus seinem Wagen geschleudert und verstarb noch am Unfallort.

Währenddessen prallte der 24-Jährige mit seinem Auto gegen einen Baum und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, da er laut Polizei unter Alkoholeinfluss stand. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden.