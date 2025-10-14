Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß

Nordhorn (dpa/lni) –

Am Montagabend ist es auf der Bundesstraße 403 bei Nordhorn zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Gegen 20.16 Uhr kollidierten zwei Fahrzeuge im Gegenverkehr, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Ein 64 Jahre alter Autofahrer geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Der 64-Jährige starb an der Unfallstelle. Der 42 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, ist bisher nicht bekannt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Die Polizeiermittlungen laufen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße für mehrere Stunden gesperrt.