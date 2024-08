Autofahrer stirbt bei Unfall in Flensburg

Ein 61 Jahre alter Mann stirbt nach einem Unfall in Flensburg. (Symbolbild) Friso Gentsch/dpa

Flensburg (dpa/lno) –

Ein 61 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall in Flensburg ums Leben gekommen. Der Mann war mit seinem Auto auf der Nordstraße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs, als er auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkam und an der dortigen Leitplanke entlang weiter fuhr, wie die Polizei mitteilte.

Als die Leitplanke endete, sei er über beide Fahrspuren hinweg nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dort sei das Fahrzeug mit einem Baum zusammengestoßen und zurück auf die Fahrbahn geschleudert worden. Der Mann sei in seinem Auto eingeklemmt und später von der Feuerwehr befreit worden. Er starb später im Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen wird von einem medizinischen Notfall als Unfallursache ausgegangen.