Autofahrer stirbt bei Unfall auf der A7

Polizei Blaulicht bei Unfallaufnahme. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Kaltenkirchen (dpa/lno) – Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt auf der Autobahn 7 ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann sei nach einem Überholmanöver mit hoher Geschwindigkeit ungebremst auf einen Lkw aufgefahren, teilte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen mit. Weshalb er mit seinem Fahrzeug in den Lastwagen fuhr, sei noch unklar, sagte der Sprecher weiter. Die Autobahn war nach dem Unfall am Samstagmorgen in Richtung Flensburg voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Zur Klärung der Unfallursache kam ein Sachverständiger zum Einsatz. Die Sperrung der A7 sollte nach Angaben des Polizeisprechers bis zum Mittag andauern.