Autofahrer stirbt bei Unfall auf A1

Wildeshausen (dpa) –

Ein 40 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall auf der A1 bei Oldenburg tödlich verletzt worden. Zwei weitere Menschen wurden verletzt, davon eine 39-Jährige lebensgefährlich, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge waren drei Fahrzeuge in der Nacht bei Wildeshausen zusammengestoßen. Die Autobahn ist in Richtung Osnabrück voll gesperrt. Die Sperrung soll noch bis in die Morgenstunden dauern.

Die lebensgefährlich verletzte Frau ist die Beifahrerin des tödlich verunglückten Fahrers, wie der Sprecher der Feuerwehr Wildeshausen sagte. Demnach hatten auch andere Autofahrer bereits mit der Reanimation begonnen, bevor der Rettungsdienst vor Ort war. Eine weitere Person musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus ihrem Wagen befreit werden.

Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.