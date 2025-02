Autofahrer standen in Hamburg über 13.000 Stunden im Stau. (Symbolbild) Markus Scholz/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Auch 2024 brauchten Autofahrer auf den Hamburger Autobahnen wieder viel Geduld: Insgesamt haben Autofahrerinnen und Autofahrer dort rein rechnerisch 13.337 Stunden im Stau verbracht, wie der Automobilclub ADAC mitteilte. Das sind 1.589 Stunden mehr als 2023.

Für die Berechnung wertete der ADAC die Verkehrsmeldungen des vergangenen Jahres aus. Demzufolge ist Hamburg nach Berlin die Stadt in Deutschland, in der die Autofahrer am längsten im Stau stehen.

Hamburg kommt dabei den Angaben zufolge auf 180 Staustunden pro Autobahnkilometer und Berlin auf 202 Stunden. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 34 Staustunden.

«Auffällig ist, dass im Wochenverlauf die Hauptbelastungstage von Dienstag bis Donnerstag gehen», sagte ein Sprecher. Am stauärmsten ist im Jahresdurchschnitt der Samstag. Betrachtet man den Tagesverlauf, so ist zur «Rushhour» um 6.00 Uhr am meisten los.

Die längste Blechlawine in Hamburg gab es am Freitag, den 5. April, auf der A7 zwischen Henstedt-Ulzburg und Heimfeld mit 28 Kilometern Länge. Hier sorgte gerade in den Abendstunden die Vollsperrung der A7 für erhebliche Verkehrsprobleme.