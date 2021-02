Autofahrer rettet eingeklemmten Hund mit Wagenheber

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – Hunderettung mit Wagenheber: Ein Mann hat am Sonntagabend nach einem Unfall in Kiel einen eingeklemmten Cockerspaniel-Pudel-Mischling gerettet. Das Tier war zuvor von einer Grünfläche auf eine Straße gerannt und von einem Auto angefahren worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Hund wurde zwischen Fahrzeugboden und Fahrbahn eingeklemmt. Der Fahrer eines weiteren Autos griff kurzerhand zum Wagenheber und hob das Fahrzeug soweit an, dass die Halterin ihren lediglich leicht verletzten Hund hervorziehen konnte. Polizisten sperrten während der Rettungsaktion die Straße.

© dpa-infocom, dpa:210208-99-348537/3

Mitteilung der Polizei