Autofahrer rast durch Mauer in Supermarkt: Mann stirbt

Hemmingen (dpa/lni) – Ein Mann ist am Sonntag mit seinem Auto durch die Mauer eines Einkaufsmarktes in der Nähe von Hannover gerast und erst im Innenraum zum Stehen gekommen. Der schwer verletzte Fahrer sei wenig später im Krankenhaus gestorben, sagte eine Polizeisprecherin. Die Statik des Gebäudes werde nun mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks (THW) überprüft. Dies könne sich bis Montag hinziehen, sagte die Sprecherin. In dem Einkaufszentrum in Hemmingen sind ein großer Supermarkt, ein Friseur, eine Apotheke und weitere Geschäfte untergebracht. Es gebe keine Brems- oder Schleuderspuren, teilte die Polizei mit. Daher spreche die Spurenlage dafür, dass der Mann suizidale Absichten gehabt habe.

