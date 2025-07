Autofahrer rast 50 Meter in Wald – lebensgefährlich verletzt

Ein 27-Jähriger ist mit seinem Fahrzeug rund 50 Meter weit in einen Wald gerast und lebensgefährlich verletzt worden. (Symbolbild) Stefan Puchner/dpa

Bramsche (dpa/lni) –

Ein Autofahrer ist im Landkreis Osnabrück von der Straße abgekommen und mit seinem Fahrzeug rund 50 Meter weit in einen Wald gerast. Der 27-Jährige wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war in der Nacht zum Sonntag bei Bramsche in einer Linkskurve aus ungeklärter Ursache geradeaus gefahren. Das Fahrzeug blieb schließlich eingeklemmt zwischen zwei Bäumen stehen.

Die Feuerwehr befreite den 27-Jährigen aus dem Fahrzeugwrack und musste dafür mehrere Bäume beschneiden. Der Fahrer wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt und kam dann ins Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.