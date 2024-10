Autofahrer rammt Linienbus in Hamburg – mehrere Verletzte

Hamburg (dpa/lno) –

Ein 26 Jahre alter Autofahrer hat im Hamburger Stadtteil Barmbek-Nord beim Abbiegen einen Linienbus gerammt und ist dabei schwer verletzt worden. Der Mann habe am Mittwochabend beim Wechseln auf die linke Fahrspur den dort fahrenden Bus übersehen und sei in diesen hineingesteuert, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Sechs Fahrgäste des Busses wurden den Angaben zufolge bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.