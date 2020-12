Blaulicht auf einem Polizei-Fahrzeug. Foto: Jens Büttner/ZB/dpa/Archivbild

Schneverdingen (dpa/lni) – Ein 47 Jahre alter Autofahrer ist in Schneverdingen im Landkreis Heidekreis gegen einen Baum geprallt und gestorben. Am frühen Montagabend war der Mann zwischen Großenwede und Zahrensen unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache in der Kurve mit seinem Wagen von der Fahrbahn abkam. Den Angaben zufolge raste der Mann gegen den Baum und starb noch am Unfallort. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.