Autofahrer prallt gegen Baum und wird eingeklemmt

Bersenbrück (dpa/lni) –

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in Bersenbrück im Landkreis Osnabrück gegen einen Baum gefahren und dabei schwer verletzt worden. Der 20-Jährige habe aus unbekannten Gründen am Morgen die Kontrolle über sein Auto verloren und sei nach links von der Straße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher. Dort prallte der Wagen gegen einen Baum. Durch die Wucht wurde der Fahrer in dem Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.